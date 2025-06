Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au château de Rochefort Asnières-en-Montagne 28 juin 2025 14:00

Côte-d’Or

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au château de Rochefort Route de Cry Asnières-en-Montagne Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Entre nature et savoir-faire, un week-end plein de découvertes au château !

Plongez dans l’histoire avec des visites guidées du château, échangez avec un passionné autour du thème captivant L’eau, l’arbre et la terre , et laissez-vous surprendre par des démonstrations de métiers d’art qui donnent vie au patrimoine. Un rendez-vous unique où curiosité, beauté et transmission se rencontrent. À ne surtout pas manquer ! .

Route de Cry

Asnières-en-Montagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 11 71 contact@les-clefs-de-rochefort.com

English : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au château de Rochefort

German : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au château de Rochefort

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au château de Rochefort Asnières-en-Montagne a été mis à jour le 2025-06-20 par COORDINATION CÔTE-D’OR