Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Vigan Mairie Le Vigan 27 juin 2025 09:00

Lot

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Vigan Mairie 107, Place des Anciens Combattants Le Vigan Lot

Début : 2025-06-27 09:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-27

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le patrimoine du quotidien, souvent mal connu et méconnu, parfois négligé.

Il est pourtant un objet de fierté, quelque chose que l’on a plaisir à entretenir, à valoriser, à partager.

Cette année, c’est l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, le patrimoine local à travers le thème « Terre à Terre ».

La Terre pour l’environnement, sa biodiversité, et ses paysages.

Mais aussi la terre pour ses sols fertiles, ses matériaux de construction et toutes les techniques liées.

Et enfin, la terre comme espace d’échanges, de rencontres entre habitants, où des liens se créent.

L’association Le Vigan en Quercy vous propose un parcours Sonore du Vigan-en-Quercy.

Partez à la découverte d’un itinéraire pédestre auditif, immersif et réalisable en toute autonomie, à pied ou à vélo. Laissez-vous guider à travers le village par le son mélodieux des voix de ses viganaises, en plongeant dans l’univers et les anecdotes de ce village quercynois, autrefois appelé Carbonnac.

Parcours en accès libre.

Comment ça marche ? L’itinéraire pédestre dure environ une heure et comprend douze étapes à suivre.

Une bulle sonore correspond à chaque étape et s’écoute en scannant son QR code sur la fiche du parcours imprimée au préalable ou tout simplement depuis un smartphone, en un clic. .

Mairie 107, Place des Anciens Combattants

Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 7 88 98 63 13 leviganenquercy@gmail.com

English :

The Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (Country and Mill Heritage Days) are a celebration of everyday heritage, which is often little-known and neglected.

Yet it’s something to be proud of, something to take pleasure in maintaining, enhancing and sharing.

This year, it’s an opportunity to discover, or rediscover, local heritage through the theme « Terre à Terre ».

Earth for the environment, its biodiversity and its landscapes.

But also the earth for its fertile soils, building materials and related techniques.

And last but not least, the earth as a space for exchanges and encounters between inhabitants, where bonds are forged.

The Le Vigan en Quercy association offers you a Sonore tour of Vigan-en-Quercy.

Discover an immersive auditory walking itinerary that can be completed independently, on foot or by bike. Let yourself be guided through the village by the melodious sound of the voices of its viganaises, as you immerse yourself in the world and anecdotes of this Quercy village, formerly known as Carbonnac.

German :

Die Tage des ländlichen Kulturerbes und der Mühlen stellen das alltägliche Kulturerbe in den Mittelpunkt, das oft nicht bekannt und unbekannt ist und manchmal vernachlässigt wird.

Es ist jedoch ein Gegenstand des Stolzes, etwas, das man gerne pflegt, aufwertet und mit anderen teilt.

Dieses Jahr bietet sich die Gelegenheit, das lokale Kulturerbe anhand des Themas « Terre à Terre » (Erde zu Erde) zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Die Erde für die Umwelt, ihre Biodiversität und ihre Landschaften.

Aber auch die Erde für ihre fruchtbaren Böden, ihre Baumaterialien und alle damit verbundenen Techniken.

Und schließlich die Erde als Ort des Austauschs und der Begegnung zwischen den Einwohnern, wo Beziehungen entstehen.

Der Verein Le Vigan en Quercy bietet Ihnen eine Klangreise durch Vigan-en-Quercy an.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf einer auditiven, immersiven Wanderroute, die Sie völlig unabhängig zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigen können. Lassen Sie sich vom melodischen Klang der Stimmen seiner Viganesen durch das Dorf führen und tauchen Sie dabei in die Welt und die Anekdoten dieses Dorfes in Quercy, das früher Carbonnac hieß, ein.

Italiano :

Le Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (Giornate del Patrimonio dei Paesi e dei Mulini) sono una celebrazione del nostro patrimonio quotidiano, spesso poco conosciuto, poco apprezzato e talvolta trascurato.

Eppure è qualcosa di cui essere orgogliosi, che ci piace mantenere, promuovere e condividere.

Quest’anno è un’occasione per scoprire, o riscoprire, il patrimonio locale attraverso il tema « Terra alla Terra ».

Terra per l’ambiente, la biodiversità e i paesaggi.

Ma anche la terra per i suoi terreni fertili, i suoi materiali da costruzione e tutte le tecniche coinvolte.

E infine, ma non meno importante, la terra come luogo di scambio e di incontro tra le popolazioni locali, dove si creano legami.

L’associazione Le Vigan en Quercy vi propone un tour Sonore di Le Vigan-en-Quercy.

Partite per una passeggiata uditiva e coinvolgente che potrete fare da soli, a piedi o in bicicletta. Lasciatevi guidare attraverso il villaggio dal suono melodioso delle voci dei vignaioli e immergetevi nel mondo e negli aneddoti di questo villaggio del Quercy, un tempo noto come Carbonnac.

Espanol :

Las Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (Jornadas del Patrimonio Rural y Molinero) son una celebración de nuestro patrimonio cotidiano, a menudo poco conocido, poco apreciado y a veces descuidado.

Y, sin embargo, es algo de lo que estar orgullosos, algo que nos gusta mantener, promover y compartir.

Este año, es una oportunidad para descubrir, o redescubrir, el patrimonio local a través del tema « De la Tierra a la Tierra ».

Tierra por el medio ambiente, su biodiversidad y sus paisajes.

Pero también la tierra por sus suelos fértiles, sus materiales de construcción y todas las técnicas implicadas.

Y por último, pero no por ello menos importante, la tierra como lugar de intercambios y encuentros entre la población local, donde se forjan lazos.

La asociación Le Vigan en Quercy le propone una visita Sonore de Le Vigan-en-Quercy.

Embárquese en un recorrido sonoro y envolvente que podrá realizar por su cuenta, a pie o en bicicleta. Déjese guiar a través del pueblo por el melodioso sonido de las voces de sus viganaises, mientras se sumerge en el mundo y las anécdotas de este pueblo del Quercy, antiguamente conocido como Carbonnac.

