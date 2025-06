JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS BALADE PATRIMONIALE A VÉLO (JPPM) Agde 29 juin 2025 07:00

Hérault

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS BALADE PATRIMONIALE A VÉLO (JPPM) Avenue du 8 Mai 1945 Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

L’office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée en partenariat avec le club vélo de Vias vous propose une balade patrimoniale à vélo entre Agde, Bessan, le domaine de Médeilhan et l’ancien volcan de Roque-Haute.

L’office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée en partenariat avec le club vélo de Vias, vous propose une balade patrimoniale à vélo entre Agde, Bessan, le domaine de Médeilhan et l’ancien volcan de Roque-Haute.

Entre écluses, domaines viticoles, carrière de basalte et ouvrages du Libron, partez à la découverte de notre environnement, de nos paysages, chaque étape célèbrera la biodiversité, les savoir-faire locaux et l’histoire partagée.

Une journée conviviale rythmée par la nature, la culture et des pauses bien méritées, notamment avec un pique-nique au cœur du terroir.

> Gratuit sur réservation

> Boucle de 20 à 30 km

> VTT ou VTC avec casque non fourni

> Penser à prendre pique-nique tiré du sac et de l’eau

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI .

Avenue du 8 Mai 1945

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 patrimoine@capdagde.com

English :

The Cap d’Agde Méditerranée tourist office, in partnership with the Vias cycling club, offers a heritage bike ride between Agde, Bessan, the Médeilhan estate and the ancient Roque-Haute volcano.

German :

Das Fremdenverkehrsamt Cap d’Agde Méditerranée bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Fahrradclub von Vias eine denkmalgeschützte Radtour zwischen Agde, Bessan, der Domaine de Médeilhan und dem ehemaligen Vulkan Roque-Haute an.

Italiano :

L’ufficio del turismo di Cap d’Agde Méditerranée, in collaborazione con il club ciclistico Vias, propone un’escursione in bicicletta all’insegna del patrimonio tra Agde, Bessan, la tenuta di Médeilhan e l’antico vulcano Roque-Haute.

Espanol :

La oficina de turismo de Cap d’Agde Méditerranée, en colaboración con el club ciclista Vias, propone un paseo en bicicleta por el patrimonio entre Agde, Bessan, la finca de Médeilhan y el antiguo volcán Roque-Haute.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS BALADE PATRIMONIALE A VÉLO (JPPM) Agde a été mis à jour le 2025-06-18 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE