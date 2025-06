Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Cabordes en héritage – Colline de Chaudanne Besançon 28 juin 2025 14:00

Doubs

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Cabordes en héritage Colline de Chaudanne Chemin des Chevanney Besançon Doubs

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-29

2025-06-28

Cabordes en héritage

Les cabordes font partie du paysage des 7 collines de Besançon et de ses environs. Avec les terrasses et quelques pieds de vigne, elles sont les témoins vivants du riche et intense patrimoine viticole de Besançon jusqu’au XIX e siècle. Avec « Cabordes en Héritage », venez les découvrir, voir comment l’association entend les sauvegarder. Il vous sera proposé une courte promenade, commentée dans la colline de Chaudanne .

Colline de Chaudanne Chemin des Chevanney

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cabordesenheritage@gmail.com

