Indre

Journées du patrimoine de pays et des moulins 16 rue de la Royauté Cluis Indre

Début : 2025-06-27 15:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-27

Nouvelle édition des « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » à Cluis

TRACE se compose de 30 œuvres de créateurs contemporains et de jadis, qui interrogent sur ce que nous laissons aux générations futures.

Découvrez une exposition située au niveau d’une « maison haute » du XVIIe siècle, près d’une stèle gallo-romaine, perchée sur la colline en face des ruines de la forteresse de Cluis. En dessous, sera présenté un ensemble d’une trentaine d’œuvres réalisées par des artistes contemporains et certaines par des anciens. L’exposition sera marquée par une diversité d’approches, et incitera à s’interroger sur son propre rôle. .

16 rue de la Royauté

Cluis 36340 Indre Centre-Val de Loire +33 6 51 25 00 56

English :

A new edition of the « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » sponsored by Carole Gaessler on the theme of « Water for everyone », with a discovery walk around the Cluis wash-houses.

German :

Neue Ausgabe der « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » unter der Schirmherrschaft von Carole Gaessler zum Thema: « L’eau utile à tous » (Wasser, das allen nützt) mit einem Entdeckungsspaziergang rund um die Waschhäuser von Cluis.

Italiano :

Una nuova edizione delle « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » sponsorizzate da Carole Gaessler sul tema « Acqua per tutti », con una passeggiata alla scoperta dei lavatoi di Cluis.

Espanol :

Una nueva edición de las « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » patrocinadas por Carole Gaessler sobre el tema « Agua para todos », con un paseo de descubrimiento por los lavaderos de Cluis.

