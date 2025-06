Journées du patrimoine de pays et des moulins Douadic 27 juin 2025 10:00

Découverte de la briqueterie du Pic dans le cadre des »Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins »

Située dans le parc naturel de la Brenne à Ruffec-le-Château, venez visiter la Briqueterie du Pic. Laissez vous guider pour une visite vous permettant de découvrir le processus de fabrication de terres cuites (briques, tomettes, etc…). Entreprise familiale depuis 1828, la famille Desmoulieres sera à votre disposition afin de répondre à toutes vos questions. .

Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 68 34 70 82 contact@briquesdupic.fr

English :

Discover the Pic brickworks as part of the « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » (Country Heritage and Mill Days)

German :

Entdeckung der Ziegelei von Le Pic im Rahmen der « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » (Tage des ländlichen Kulturerbes und der Mühlen)

Italiano :

Scoperta della fornace di Pic nell’ambito delle « Giornate del patrimonio dei paesi e dei mulini »

Espanol :

Descubrimiento de la fábrica de ladrillos del Pic en el marco de las Jornadas del Patrimonio Local y de los Molinos

