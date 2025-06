Journées du patrimoine de pays et des moulins – Douadic 27 juin 2025 14:00

Indre

Nouvelle édition des « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » parrainée par Marie-Sophie Lacarrau sur le thème « Terre à terre » avec la découverte des métiers anciens à Douadic.

A travers des dessins, des rébus, des charades, les enfants découvriront les métiers d’autrefois (forgeron, maréchal-ferrant, boulanger, agriculteur etc). Ils pourront également découvrir les animaux emblématiques de la Brenne. .

Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 11 92 mairie@douadic.fr

English :

New edition of the « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » sponsored by Marie-Sophie Lacarrau on the theme: « Terre à terre » with the discovery of old trades in Douadic.

German :

Neue Ausgabe der « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » unter der Schirmherrschaft von Marie-Sophie Lacarrau zum Thema: « Terre à terre » mit der Entdeckung alter Handwerksberufe in Douadic.

Italiano :

Un’altra edizione delle « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins », sponsorizzate da Marie-Sophie Lacarrau, sul tema « Terra alla Terra », con la possibilità di scoprire gli antichi mestieri di Douadic.

Espanol :

Otra edición de las « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins », patrocinadas por Marie-Sophie Lacarrau, sobre el tema « De la Tierra a la Tierra », con la posibilidad de descubrir antiguos oficios en Douadic.

