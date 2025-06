Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins en Pays de Fayence Place Léon Roux Fayence 27 juin 2025 07:00

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-29

2025-06-27

Chaque année, les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins offre une opportunité unique de découvrir le petit patrimoine parfois millénaire proche de chez vous. Le Pays de Fayence participe à cet événement qui ouvre la saison estivale !

Place Léon Roux Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence

Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 01 02 contact@paysdefayence.com

English :

Every year, the Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (Country Heritage and Mill Days) offer a unique opportunity to discover the sometimes thousand-year-old heritage close to home. Pays de Fayence takes part in this event, which kicks off the summer season!

German :

Jedes Jahr bieten die Tage des ländlichen Kulturerbes und der Mühlen eine einzigartige Gelegenheit, das kleine, manchmal tausendjährige Kulturerbe in Ihrer Nähe zu entdecken. Das Pays de Fayence nimmt an dieser Veranstaltung teil, die die Sommersaison eröffnet!

Italiano :

Ogni anno, le Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (Giornate del Patrimonio Locale e dei Mulini) offrono un’occasione unica per scoprire i piccoli siti del patrimonio, a volte millenari, vicino a casa. Il Pays de Fayence partecipa a questo evento, che dà il via alla stagione estiva!

Espanol :

Cada año, las Jornadas del Patrimonio del País y de los Molinos (Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins) ofrecen una oportunidad única para descubrir los pequeños patrimonios, a veces milenarios, que se encuentran cerca de casa. Pays de Fayence participa en este evento, que da el pistoletazo de salida a la temporada estival

