Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins entre Beaulieu et Sioniac – Sioniac 29 juin 2025 11:00

Corrèze

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins entre Beaulieu et Sioniac Sioniac Corrèze

Début : 2025-06-29 11:00:00

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Journées artistiques et culturelles, entre Histoire et Patrimoine, organisées par l’Amicale de Sioniac et l’association Patrimoine Beaulieu, marrainées par Marie -Sophie Lacarrau

Sur Inscription .

Sioniac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 45 04 39

