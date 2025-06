Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Exposition « Dans les pas de Stéphanie » Rochebertier Moulins-sur-Tardoire 28 juin 2025 09:00

Début : Samedi 2025-06-28 09:00:00

fin : 2025-06-28 18:00:00

2025-06-28

Visites guidées, exposition, travaux de l’association Pierre et Savoir Faire.

Rochebertier Moulin de la Pierre

Moulins-sur-Tardoire 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 68 81 pierreetsavoirfaire@gmail.com

English :

Guided tours, exhibition, work by the Pierre et Savoir Faire association.

German :

Geführte Besichtigungen, Ausstellung, Arbeiten des Vereins Pierre et Savoir Faire.

Italiano :

Visite guidate, mostre, lavori dell’associazione Pierre et Savoir Faire.

Espanol :

Visitas guiadas, exposición, obras de la asociación Pierre et Savoir Faire.

