Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 17 Rue des Meuniers (près du Château d’eau) Montech 27 juin 2025 09:00

Tarn-et-Garonne

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 17 Rue des Meuniers (près du Château d’eau) 1 Place de la Mairie Montech Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 09:00:00

fin : 2025-06-28 18:00:00

Date(s) :

2025-06-27

2025-06-28

2025-06-29

Découverte des travaux de rénovation entrepris sur le MOULIN à VENT de MONTECH/Visite commentée du site

.

17 Rue des Meuniers (près du Château d’eau) 1 Place de la Mairie

Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 88 27 74 69 bureau@moulindemontech.fr

English :

Discover the renovation work undertaken on the MONTECH WINDMILL/Guided tour of the site

German :

Entdeckung der Renovierungsarbeiten, die an der WINDMÜHLE von MONTECH vorgenommen wurden/ Kommentierte Besichtigung der Anlage

Italiano :

Scoprite i lavori di ristrutturazione del mulino a vento MONTECH/Visita guidata del sito

Espanol :

Descubra las obras de renovación del MOLINO MONTECH/Visita guiada de las obras

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Montech a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme Grand-Sud Tarn-et-Garonne