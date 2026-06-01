Journées du patrimoine de pays et des moulins Moulin de la Flagère à Le Tourneur Le Tourneur Souleuvre en Bocage samedi 27 juin 2026.

Souleuvre en Bocage

Journées du patrimoine de pays et des moulins Moulin de la Flagère à Le Tourneur

Le Tourneur 5 Route du Moulin de la Flagère Souleuvre en Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 12:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Le Moulin de la Flagère fêtera ses 1000 ans les 27 et 28 juin, soyez des nôtres pour ce bel anniversaire pour encourager les membres de l’association du moulin.

Le Moulin de la Flagère fêtera ses 1000 ans les 27 et 28 juin, soyez des nôtres pour ce bel anniversaire pour encourager les membres de l’association du moulin. .

Le Tourneur 5 Route du Moulin de la Flagère Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie

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English : Journées du patrimoine de pays et des moulins Moulin de la Flagère à Le Tourneur

The Moulin de la Flagère will be celebrating its 1,000th anniversary on 27 and 28 June. Please join us for this wonderful celebration to show your support for the members of the mill’s association.

L’événement Journées du patrimoine de pays et des moulins Moulin de la Flagère à Le Tourneur Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie