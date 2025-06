JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS » Moulin Millerioux » Jalognes 29 juin 2025 10:00

Cher

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS » Moulin Millerioux » 2 rue du champ de Foire Jalognes Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 10:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Dans le cadre des JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS, venez découvrir le Moulin MILLERIOUX, le moulin à huile de Pesselières !

Venez découvrir le Moulin MILLERIOUX, le moulin à huile de Pesselières !

Dans le cadre authentique de Pesselières, entre chapelle du XIIe siècle et château renommé, plongez dans l’histoire de ce moulin à sang, animé jadis par la force animale.

Au programme :

Démonstration de fabrication d’huile de noix à la meule de pierre

Dégustation de l’huile fraîchement pressée

Vidéo sur les méthodes traditionnelles

Échanges avec Olivier et Guy Millérioux

Un voyage au cœur d’un savoir-faire séculaire… Venez nombreux ! .

2 rue du champ de Foire

Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 95 98 lesamisdepesselieres@orange.fr

English :

As part of the JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS, come and discover the MILLERIOUX oil mill in Pesselières!

German :

Entdecken Sie im Rahmen der TAGE DES LANDESKULTURPATERIUMS UND DER MÜHLEN die Mühle MILLERIOUX, die Ölmühle von Pesselières!

Italiano :

Nell’ambito delle JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS, venite a scoprire il frantoio MILLERIOUX di Pesselières!

Espanol :

En el marco de los JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS, venga a descubrir la almazara MILLERIOUX de Pesselières

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS » Moulin Millerioux » Jalognes a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois