Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins – Rue du Moulin des Tours Nérac, 28 juin 2025 14:00, Nérac.

Lot-et-Garonne

Moulin des Tours Nérac Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-06-28 14:00:00 à 2025-06-29 18:00:00

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Venez profiter des Journées du Patrimoine et de Pays des Moulins pour découvrir le plus grand moulin fortifié de France le Moulin des Tours sera ouvert gratuitement pour l’occasion les samedi 28 juin et dimanche 29 juin en visite libre.

Visites guidées sans réservation et gratuites le samedi et dimanche à 10h30, 15h et 16h30. .

Rue du Moulin des Tours Moulin des Tours

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 09 37 contact@moulindestours.com

