Journées du patrimoine de pays et des moulins Ondreville-sur-Essonne 28 juin 2025 10:00

Loiret

Journées du patrimoine de pays et des moulins 24b Rue du Marais de Châtillon Ondreville-sur-Essonne Loiret

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-29 12:00:00

2025-06-28

Plongez dans l’histoire et la nature en visitant le moulin de Châtillon et son exposition exceptionnelle sur la Résistance !

À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, le moulin de Châtillon ouvre ses portes les 28 et 29 juin. Les visiteurs pourront découvrir la machinerie du moulin, récemment équipée de nouvelles meules de pierre, ainsi qu’explorer librement la zone humide et son observatoire. Une grande exposition proposée par la Société Archéologique de la Région de Puiseaux mettra également à l’honneur La résistance dans le Loiret, en hommage à Pierre Charié. Un rendez-vous mêlant patrimoine, nature et mémoire. .

24b Rue du Marais de Châtillon

Ondreville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire asamec45@gmail.com

English :

Immerse yourself in history and nature with a visit to the Moulin de Châtillon and its exceptional exhibition on the Resistance!

German :

Tauchen Sie in die Geschichte und die Natur ein, indem Sie die Mühle von Châtillon und ihre außergewöhnliche Ausstellung über die Résistance besuchen!

Italiano :

Immergetevi nella storia e nella natura visitando il moulin de Châtillon e la sua eccezionale mostra sulla Resistenza!

Espanol :

Sumérjase en la historia y la naturaleza visitando el moulin de Châtillon y su excepcional exposición sobre la Resistencia

