Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins: Rando-gastro autour de Veyas Vaylats 28 juin 2025 09:00

Lot

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins: Rando-gastro autour de Veyas Couvent de Vaylas Vaylats Lot

Gratuit

Début : 2025-06-28 09:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Participez à une randonnée autour de Veyas avec une pause-déjeuner au lavoir de l’Escalade, organisée par le Couvent de Vaylats dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.

Nous vous donnons rendez-vous devant le Couvent de Vaylats pour un départ à 9h.

Randonnée de 9 km

Ouvert à tous

Inscription obligatoire. .

Couvent de Vaylas

Vaylats 46230 Lot Occitanie christophe@couventdevaylats.fr

English :

Take part in a hike around Veyas with a lunch break at the Escalade washhouse, organized by the Couvent de Vaylats as part of the Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.

German :

Nehmen Sie an einer Wanderung rund um Veyas mit einer Mittagspause am Waschplatz von Escalade teil, die vom Kloster Vaylats im Rahmen der Tage des ländlichen Kulturerbes und der Mühlen organisiert wird.

Italiano :

Partecipate a una passeggiata nei dintorni di Veyas, con pausa pranzo al lavatoio dell’Escalade, organizzata dal Couvent de Vaylats nell’ambito delle Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.

Espanol :

Participe en un paseo por los alrededores de Veyas, con una pausa para comer en el lavadero de Escalade, organizado por el Couvent de Vaylats en el marco de las Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins: Rando-gastro autour de Veyas Vaylats a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Cahors Vallée du Lot