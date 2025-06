Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Randonnée commentée à Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 28 juin 2025 14:00

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Randonnée commentée à Saint-Paul-Flaugnac

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-28 16:30:00

2025-06-28

Randonnée découverte commentée de 7 km autour du circuit de Saint-Étienne à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.

Départ à 14h de l’Eglise Saint-Etienne.

Un pot convivial est prévu à l’arrivée près de l’église de Saux à 16h30. .

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie accm.lot@gmail.com

English :

Guided 7 km discovery walk around the Saint-Étienne circuit during the Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.

German :

Kommentierte Entdeckungswanderung von 7 km rund um den Rundweg von Saint-Étienne anlässlich der Tage des Kulturerbes der Region und der Mühlen (Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins).

Italiano :

Passeggiata guidata di 7 km alla scoperta del circuito di Saint-Étienne nell’ambito delle Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.

Espanol :

Paseo de descubrimiento guiado de 7 km por el circuito de Saint-Étienne en el marco de las Jornadas del Patrimonio del País y de los Molinos.

