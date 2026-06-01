Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Forge Gambey Sainte-Croix-en-Bresse

Sainte-Croix-en-Bresse

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

Forge Gambey 140 Rue du Four Sainte-Croix-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Dédé Gambey nous a quittés en septembre dernier, mais sa forge est toujours là, au bourg de Sainte-Croix-en-Bresse, là où ses aïeux ont rythmé la vie du village au son de l’enclume.

Après une vie professionnelle bien remplie, André Gambey (Dédé, comme tout le monde l’appelait) à décider de donner vie à ses souvenirs en recréant la forge de son grand-père et de son père. Mais aussi au café de sa grand-mère, Lucie, et à tous les objets rythmant autrefois la vie de nos villages.

Dédé nous a quitté en septembre dernier, mais cette année la porte de la forge Gambey depuis 1866 ouvrira ses portes pour partager cette histoire familiale faisant écho aux évolutions agricoles et économiques qu’ont connues nos campagnes. Car Dédé a su faire évoluer le métier de ses aïeux (charrons, forgerons, maréchaux-ferrants) en se lançant dans la construction métallique. Séchoirs à maïs, bétaillères et autres hangars nés dans les années 60 sont également au cœur de cette évocation simple, mais vivante.

Profitez de votre venue pour participer à notre 1er concours photo sur le thème de l’environnement et du patrimoine de notre village. Plus d’infos sur le site internet. .

Forge Gambey 140 Rue du Four Sainte-Croix-en-Bresse 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Sainte-Croix-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)