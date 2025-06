Journées du patrimoine de pays et des moulins – Thiézac 28 juin 2025 07:00

Cantal

Journées du patrimoine de pays et des moulins Niervèze Thiézac Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-28

Dans le cadre de la Fête du patrimoine bâti et des moulins. 2 jours d’animations pour découvrir le hameau de Niervèze son four, son moulin visites, balade, animations musicales, cuisson du pain au four, repas dimanche midi.

.

Niervèze

Thiézac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 49 67 88 association.nierveze@gmail.com

English :

As part of the Fête du patrimoine bâti et des moulins. 2 days of events to discover the hamlet of Niervèze: its oven, its mill: tours, walks, musical entertainment, bread baking in the oven, Sunday lunch.

German :

Im Rahmen des Fests des baulichen Erbes und der Mühlen. 2 Tage lang Animationen zur Entdeckung des Weilers Niervèze: sein Ofen, seine Mühle: Besichtigungen, Spaziergänge, musikalische Animationen, Brotbacken im Ofen, Mittagessen am Sonntag.

Italiano :

Nell’ambito del Festival del patrimonio edilizio e dei mulini. 2 giorni di attività per scoprire il borgo di Niervèze: il suo forno, il suo mulino: visite, passeggiate, intrattenimento musicale, cottura del pane nel forno, pranzo della domenica.

Espanol :

En el marco del Festival del Patrimonio Construido y de los Molinos. 2 días de actividades para descubrir la aldea de Niervèze: su horno, su molino: visitas, paseos, animaciones musicales, cocción de pan en el horno, almuerzo el domingo.

L’événement Journées du patrimoine de pays et des moulins Thiézac a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme du Carladès