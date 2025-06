Journées du patrimoine de pays et des moulins visite moulin de la Plataine rue Emile Zola Bourcefranc-le-Chapus 28 juin 2025 07:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, venez profiter de visites commentées du Moulin de la Plataine à Bourcefranc !

rue Emile Zola Moulin de la Plataine

Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 34 73 39

English : Journées du patrimoine de pays et des moulins: visit to the Plataine mill

For the Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, come and enjoy guided tours of the Moulin de la Plataine in Bourcefranc!

German : Tage des ländlichen Kulturerbes und der Mühlen: Besichtigung der Mühle von La Plataine

Anlässlich der « Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins » (Tage des ländlichen Kulturerbes und der Mühlen) können Sie von kommentierten Besichtigungen der Moulin de la Plataine in Bourcefranc profitieren!

Italiano :

Nell’ambito delle Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, venite a godervi le visite guidate al Moulin de la Plataine a Bourcefranc!

Espanol : Journées du patrimoine de pays et des moulins: visita al molino de Plataine

En el marco de las Jornadas del Patrimonio del País y de los Molinos, disfrute de visitas guiadas al Molino de la Plataine en Bourcefranc

