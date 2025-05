Journées du patrimoine de pays et des moulins – Yzeure, 28 juin 2025 14:00, Yzeure.

Allier

Journées du patrimoine de pays et des moulins Parking du stade de Champ-Daillant Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

La 27e édition a pour thème Terre à terre . Une balade Des Lys à Panloup jeu de briques est proposée pour en savoir plus sur l’argile extraite à Yzeure depuis l’époque galloromaine.

.

Parking du stade de Champ-Daillant

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com

English :

The theme of the 27th edition is « Earth to Earth ». A walk entitled « Des Lys à Panloup jeu de briques » (« From Lilies to Panloup: brick play ») provides an opportunity to find out more about the clay mined in Yzeure since Gallo-Roman times.

German :

Die 27. Ausgabe steht unter dem Motto « Erde zu Erde ». Ein Spaziergang « Von den Lilien nach Panloup: Spiel mit Ziegeln » wird angeboten, um mehr über den Lehm zu erfahren, der in Yzeure seit der galloromanischen Zeit abgebaut wird.

Italiano :

Il tema del 27° evento è « Terra alla Terra ». È prevista una passeggiata intitolata « Des Lys à Panloup: jeu de briques » (Dai gigli a Panloup: gioco dei mattoni) per conoscere meglio l’argilla estratta a Yzeure fin dall’epoca gallo-romana.

Espanol :

El tema de la 27ª edición es « De la Tierra a la Tierra ». Un paseo titulado « Des Lys à Panloup: jeu de briques » (De los lirios a Panloup: juego de ladrillos) permite conocer mejor la arcilla extraída en Yzeure desde la época galo-romana.

L’événement Journées du patrimoine de pays et des moulins Yzeure a été mis à jour le 2025-05-26 par Office du tourisme de Moulins & sa région