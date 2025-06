Journées du Patrimoine de Pays Les Satillats Les Satillats Saint-Fargeau 29 juin 2025 09:45

Yonne

Les Satillats 446 chemin des Satillats (route des Dalibeaux) Saint-Fargeau Yonne

Début : 2025-06-29 09:45:00

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Parmi les différents types d’élevage bovin, on élève maintenant aux Satillats des vaches charolaises allaitantes. L’éleveur nous présentera la technique et le calendrier d’élevage ainsi que les cultures raisonnées de blé et maïs destinées à l’alimentation de qualité des animaux. Mais c’est surtout la passion de son métier, avec ses satisfactions et ses contraintes qu’il nous communiquera. .

Les Satillats 446 chemin des Satillats (route des Dalibeaux)

Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté histoirepatrimoine.stfargeau@orange.fr

