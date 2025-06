Journées du Patrimoine de Pays – TASQUE Tasque 27 juin 2025 08:00

Gers

Journées du Patrimoine de Pays TASQUE Eglise Tasque Gers

Du 27 au 29 juin, le patrimoine local sera mis en lumière par un programme riche de 1000 animations partout en France.

Le patrimoine de pays est la trace du travail et du goût de bien-faire de ceux qui nous ont précédés. Paysages marqués par l’homme, bâtiments, et à l’intérieur de ceux-ci, marques de la vie des hommes et de leur industrie on ne les aime qu’à condition de les connaître et de les comprendre.

Depuis plus de 25 ans, les Journées du Patrimoine de Pays valorisent ce patrimoine et tentent d’apporter un autre regard sur cet héritage et de faire prendre conscience de sa richesse.

Au programme découvrez l’Église Saint-Pierre, abbatiale classée monument historique, lors d’une visite libre.

Eglise édifiée à partir des restes d’une abbaye bénédictine dont les archives révèlent peu de renseignements. Dévastée vers 1260 et reconstruite aux alentours de 1290, elle fut pillée durant les guerres de religion et saccagée pendant la Révolution. L’église actuelle présente une nef de belle proportion, terminée par un tympan roman. Le chevet a été aménagé aux XVIIe et XIXe siècles. La partie occidentale est ornée d’un très beau tympan Christ dominant les quatre symboles des Evangélistes et encadré de personnages nimbés le soutenant. Le clocher carré date de 1745. .

TASQUE Eglise

Tasque 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 20 01 mairie.tasque@wanadoo.fr

English :

From June 27 to 29, local heritage will be highlighted by a rich program of 1,000 events all over France.

Local heritage is the trace of the work and taste for craftsmanship of those who came before us. Landscapes marked by man, buildings and, within them, the marks of human life and industry: you can only love them if you know and understand them.

For more than 25 years, the Journées du Patrimoine de Pays (Local Heritage Days) have been promoting this heritage, trying to give people a different view of it and raise awareness of its richness.

German :

Vom 27. bis 29. Juni wird das lokale Kulturerbe durch ein reichhaltiges Programm mit 1000 Veranstaltungen in ganz Frankreich ins Rampenlicht gerückt.

Das Kulturerbe der Region ist die Spur der Arbeit und des guten Geschmacks der Menschen, die vor uns gelebt haben. Von Menschenhand geprägte Landschaften, Gebäude und in ihnen die Spuren des Lebens der Menschen und ihrer Industrie: Man liebt sie nur, wenn man sie kennt und versteht.

Seit mehr als 25 Jahren werten die Tage des ländlichen Kulturerbes dieses Erbe auf und versuchen, einen anderen Blick auf dieses Erbe zu werfen und das Bewusstsein für seinen Reichtum zu schärfen.

Italiano :

Dal 27 al 29 giugno, il patrimonio locale sarà messo in mostra in un ricco programma di 1.000 eventi in tutta la Francia.

Il patrimonio locale è la traccia del lavoro e del gusto per il buon lavoro di chi ci ha preceduto. I paesaggi segnati dall’uomo, gli edifici e, al loro interno, i segni della vita e dell’industria umana: si possono amare solo se li si conosce e li si comprende.

Da oltre 25 anni, le Journées du Patrimoine de Pays (Giornate del Patrimonio Locale) promuovono questo patrimonio, cercando di offrire una visione diversa e di far conoscere la sua ricchezza.

Espanol :

Del 27 al 29 de junio, el patrimonio local se exhibirá en un programa repleto de 1.000 actos en toda Francia.

El patrimonio local es la huella del trabajo y el gusto por el buen hacer de quienes nos precedieron. Paisajes marcados por el hombre, edificios y, dentro de ellos, las huellas de la vida y la industria humanas: sólo se les puede amar si se les conoce y comprende.

Desde hace más de 25 años, las Journées du Patrimoine de Pays (Jornadas del Patrimonio Local) promueven este patrimonio, intentan dar a la gente una visión diferente de él y sensibilizarla sobre su riqueza.

