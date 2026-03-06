Journées du Patrimoine de Pays, Tours et Détours Place de l’Église Devay
Journées du Patrimoine de Pays, Tours et Détours Place de l’Église Devay samedi 27 juin 2026.
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00
2026-06-27
Découverte du patrimoine méconnu du village…Lavoirs et paysages ligériens, présentations de métiers d’art d’aujourd’hui, visite de l’église Saint Victor et de ses trésors cachés. .
Place de l’Église Eglise Devay 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 31 52 claude.poitou@gmail.com
