Journées du Patrimoine de Pays, Tours et Détours Place de l’Église Devay

Journées du Patrimoine de Pays, Tours et Détours

Place de l’Église Eglise Devay Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Découverte du patrimoine méconnu du village…Lavoirs et paysages ligériens, présentations de métiers d’art d’aujourd’hui, visite de l’église Saint Victor et de ses trésors cachés. .

Place de l’Église Eglise Devay 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 31 52 claude.poitou@gmail.com

