Journées du Patrimoine de Pays, Tours et Détours Place de l’Église Devay

Journées du Patrimoine de Pays, Tours et Détours samedi 27 juin 2026.

Place de l’Église Eglise Devay Nièvre

Gratuit

Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00

2026-06-27

Découverte du patrimoine méconnu du village…Lavoirs et paysages ligériens, présentations de métiers d’art d’aujourd’hui, visite de l’église Saint Victor et de ses trésors cachés.   .

Place de l’Église Eglise Devay 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 31 52  claude.poitou@gmail.com

