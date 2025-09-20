Journées du Patrimoine déambulation à la recherche du château démantelé Treignac
Place de la République Treignac Corrèze
A l’occasion des Journées du Patrimoine, les Amis de Treignac vous invite à prendre part la déambulation « à la recherche du château démantelé ».
Rendez-vous place de la République à 15h, tenue de marche recommandée. .
Place de la République Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 98 58 73
