Journées du Patrimoine déambulation à la recherche du château démantelé Treignac samedi 20 septembre 2025.

Place de la République Treignac Corrèze

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

A l’occasion des Journées du Patrimoine, les Amis de Treignac vous invite à prendre part la déambulation « à la recherche du château démantelé ».

Rendez-vous place de la République à 15h, tenue de marche recommandée. .

Place de la République Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 98 58 73

