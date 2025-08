Journées du Patrimoine Découverte de Frauenberg Frauenberg

Frauenberg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Frauenberg, petit village niché dans la pittoresque vallée de la Blies vous dévoile son riche passé.

– Au Château :

Peter Schutz, membre de l’Association pour la Sauvegarde du Château et du Patrimoine de Frauenberg (A.S.C.P.F.) fait un magnifique travail de reconstitution du château, retracera son histoire en 3D.

2 visites commentées des ruines du château du XIVème siècle sont prévues à 10h et 14h (en français et en allemand).

– A la mairie :

Vous pourrez découvrir la riche collection d’assiettes à bord coloré des Faïenceries de Sarreguemines et consulter les albums de photos anciennes.

De 10h à 12h et de 14h à 17h.

– A l’église Saint Jacques Majeur

Vous pourrez y découvrir l’orgue acquis en 2019.

Dans le baptistère vous trouverez la piéta en bois du XIVème siècle qui était conservée dans l’oratoire jusqu’en 1963, date à laquelle elle fut restaurée par le sculpteur strasbourgeois Valentin Jeag.

– Circuit historique du village :

Le parcours de 3 km comprend 23 panneaux qui retracent la riche histoire du village en passant par les ruines du château, le cimetière juif, la place Saint Jacques, le moulin …

Le panneau de départ se trouve devant la mairie.Tout public

Frauenberg 57200 Moselle Grand Est asso@frauenberg-village-historique.fr

English :

Frauenberg, a small village nestled in the picturesque Blies valley, reveals its rich past.

– At the Castle :

Peter Schutz, a member of the Association pour la Sauvegarde du Château et du Patrimoine de Frauenberg (A.S.C.P.F.), is doing a magnificent job of reconstructing the castle, retracing its history in 3D.

2 guided tours of the 14th-century castle ruins are scheduled at 10 a.m. and 2 p.m. (in French and German).

– At the town hall:

Discover the rich collection of colorful rimmed plates from the Faïenceries de Sarreguemines and browse through old photo albums.

From 10am to 12pm and from 2pm to 5pm.

– Saint Jacques Majeur church:

Discover the organ acquired in 2019.

In the baptistery you’ll find the 14th-century wooden piéta, which was kept in the oratory until 1963, when it was restored by Strasbourg sculptor Valentin Jeag.

– Historical village trail :

The 3 km route includes 23 panels retracing the village’s rich history, passing by the castle ruins, the Jewish cemetery, Place Saint Jacques, the mill…

The starting point is in front of the town hall.

German :

Frauenberg, ein kleines Dorf im malerischen Tal der Blies, enthüllt Ihnen seine reiche Vergangenheit.

– Auf der Burg :

Peter Schutz, Mitglied der Association pour la Sauvegarde du Château et du Patrimoine de Frauenberg (A.S.C.P.F.) leistet großartige Arbeit bei der Rekonstruktion des Schlosses und wird seine Geschichte in 3D nachzeichnen.

2 kommentierte Besichtigungen der Ruinen der Burg aus dem 14. Jahrhundert sind um 10 Uhr und 14 Uhr vorgesehen (auf Französisch und Deutsch).

– Im Rathaus :

Sie können die reiche Sammlung von Tellern mit farbigem Rand aus den Faïenceries de Sarreguemines entdecken und in den Alben mit alten Fotos stöbern.

Von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

– In der Kirche Saint Jacques Majeur :

Dort können Sie die 2019 angeschaffte Orgel besichtigen.

Im Baptisterium finden Sie die hölzerne Pieta aus dem 14. Jahrhundert, die bis 1963 im Oratorium aufbewahrt wurde, als sie von dem Straßburger Bildhauer Valentin Jeag restauriert wurde.

– Historischer Rundgang durch das Dorf :

Der 3 km lange Rundgang besteht aus 23 Schildern, die die reiche Geschichte des Dorfes erzählen, vorbei an den Ruinen des Schlosses, dem jüdischen Friedhof, dem Jakobsplatz, der Mühle …

Die Starttafel befindet sich vor dem Rathaus.

Italiano :

Frauenberg, un piccolo villaggio immerso nella pittoresca valle del Blies, rivela il suo ricco passato.

– Al castello :

Peter Schutz, membro dell’Association pour la Sauvegarde du Château et du Patrimoine de Frauenberg (A.S.C.P.F.), sta facendo un magnifico lavoro di ricostruzione del castello e ne ripercorre la storia in 3D.

sono previste 2 visite guidate alle rovine del castello del XIV secolo, alle 10.00 e alle 14.00 (in francese e tedesco).

– Presso il municipio:

Si potrà scoprire la ricca collezione di piatti a cerchi colorati delle Faïenceries de Sarreguemines e consultare gli antichi album fotografici.

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

– Presso la chiesa di Saint Jacques Majeur:

Potrete scoprire l’organo acquistato nel 2019.

Nel battistero si trova la piéta lignea del XIV secolo, conservata nell’oratorio fino al 1963, quando è stata restaurata dallo scultore strasburghese Valentin Jeag.

– Percorso storico del villaggio:

Il percorso di 3 km comprende 23 cartelli che ripercorrono la ricca storia del villaggio, passando per le rovine del castello, il cimitero ebraico, Place Saint Jacques, il mulino, ecc.

Il punto di partenza è davanti al municipio.

Espanol :

Frauenberg, pequeño pueblo enclavado en el pintoresco valle de Blies, revela su rico pasado.

– En el castillo :

Peter Schutz, miembro de la Association pour la Sauvegarde du Château et du Patrimoine de Frauenberg (A.S.C.P.F.), está realizando un magnífico trabajo de reconstrucción del castillo y recorriendo su historia en 3D.

habrá dos visitas guiadas a las ruinas del castillo del siglo XIV, a las 10.00 y a las 14.00 horas (en francés y alemán).

– En el ayuntamiento:

Podrá descubrir la rica colección de placas de llantas coloreadas de las Faïenceries de Sarreguemines y consultar los antiguos álbumes de fotos.

De 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 h.

– En la iglesia de Saint Jacques Majeur:

Podrá descubrir el órgano adquirido en 2019.

En el baptisterio encontrará la piéta de madera del siglo XIV, conservada en el oratorio hasta 1963, cuando fue restaurada por el escultor de Estrasburgo Valentin Jeag.

– Sendero histórico del pueblo :

El recorrido de 3 km incluye 23 señales que trazan la rica historia del pueblo, pasando por las ruinas del castillo, el cementerio judío, la plaza Saint Jacques, el molino, etc.

El punto de partida está frente al ayuntamiento.

L’événement Journées du Patrimoine Découverte de Frauenberg Frauenberg a été mis à jour le 2025-08-04 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES