JOURNÉES DU PATRIMOINE – DÉCOUVERTE DE LA MAISON YSALGUIER Maison Ysalguier Auterive

Informations pratiques

Auterive

JOURNÉES DU PATRIMOINE – DÉCOUVERTE DE LA MAISON YSALGUIER

Maison Ysalguier 6 Rue Saint-Michel Auterive Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La Maison Ysalguier, prestigieuse demeure du XIIIème ouvre ses portes au public les 19 et 20/09 de 10h à 18h – Elle accueille pour l’occasion le 20/09 à 16h : Jigeen Ni, orchestre de sénégalaises.

L’histoire captivante des Ysalguier

La maison Ysalguier incarne un lieu d’exception, empreint d’une riche histoire et véritable joyau de l’Occitanie. Nichée dans le charmant quartier Saint-Paul d’Auterive, en Haute-Garonne, elle a été inscrite au registre des monuments historiques en 2023, témoignant de son importance patrimoniale.

Aujourd’hui, la Maison Seigneuriale Ysalguier s’affirme comme un haut lieu culturel, animé par l’association « Les Amis d’Ysalguier ». Elle accueille la Fondation Roux, mécène dévoué à la promotion des talents contemporains, peintres, céramistes et sculpteurs, la Compagnie théâtrale « Les Extracteurs » , qui régale régulièrement le public de ses performances et reçoit ponctuellement D-Sibels, groupe auterivain d’Urban Gospel ou encore l’artiste de jazz, compositeur-chanteur et musicien franco-brésilien, Bernard Fines, et bien d’autres à venir…

Une visite vous invite à plonger dans un univers où histoire, art et passion se rencontrent, offrant une expérience unique ! .

Maison Ysalguier 6 Rue Saint-Michel Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie maison.ysalguier@gmail.com

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English :

The Maison Ysalguier, a prestigious residence in the 13th arrondissement, will open its doors to the public on September 19 and 20 from 10 a.m. to 6 p.m. — For the occasion, it will host the following on September 20 at 4 p.m.: Jigeen Ni, an all-female Senegalese orchestra.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE – DÉCOUVERTE DE LA MAISON YSALGUIER Auterive a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE