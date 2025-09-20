Journées du patrimoine Découverte de l’observatoire Rue de Kerzouar Saint-Renan

Journées du patrimoine Découverte de l’observatoire Rue de Kerzouar Saint-Renan samedi 20 septembre 2025.

Rue de Kerzouar Observatoire de Kerzouar Saint-Renan Finistère

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, PEGASE présentera son observatoire.

Si le soleil est présent, on pourra observer des taches solaires ou des protubérances solaires avec les instruments adaptés du club. .

