Journées du Patrimoine Découverte de l’orgue Place de la Cathédrale Apt

Tarif :

Dans le ventre de l’orgue par Sophie Bois avec la participation de la classe d’orgue du conservatoire de musique Pays d’Apt. Pour tout savoir sur l’histoire et le fonctionnement de l’orgue de la cathédrale d’Apt.

Places limitées, réservations conseillées.

Place de la Cathédrale Cathédrale d’Apt Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 11 90 74 musees@apt.fr

English :

Dans le ventre de l?orgue (In the belly of the organ) by Sophie Bois, with the participation of the organ class from the Pays d’Apt music conservatory. Learn all about the history and operation of the organ at Apt Cathedral.

Places limited, reservations recommended.

German :

Dans le ventre de l’orgue (Im Bauch der Orgel) von Sophie Bois unter Mitwirkung der Orgelklasse des Musikkonservatoriums Pays d’Apt. Erfahren Sie alles über die Geschichte und die Funktionsweise der Orgel in der Kathedrale von Apt.

Begrenzte Plätze, Reservierungen werden empfohlen.

Italiano :

Dans le ventre de l’orgue (Nel ventre dell’organo) di Sophie Bois con la partecipazione della classe di organo del Conservatorio di musica del Pays d’Apt. Scoprite la storia e il funzionamento dell’organo della cattedrale di Apt.

I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Dans le ventre de l’orgue (En el vientre del órgano) de Sophie Bois con la participación de la clase de órgano del conservatorio de música de Pays d’Apt. Descubra la historia y el funcionamiento del órgano de la catedral de Apt.

Plazas limitadas, se recomienda reservar.

