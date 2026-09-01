JOURNÉES DU PATRIMOINE : DÉCOUVERTE DE L’ORGUE EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Fronton

dimanche 20 septembre 2026 · EGLISE NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION · Fronton

Informations pratiques

Fronton

JOURNÉES DU PATRIMOINE : DÉCOUVERTE DE L’ORGUE

EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 4 Rue de l’Église Fronton Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Mini concert et visite de l’orgue

Avec Alain Andorno et Régis Pol (organiste)

Deux créneaux horaire : 15 h et 17 h

Entrée libre .

EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 4 Rue de l’Église Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Mini-concert and organ tour

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE : DÉCOUVERTE DE L’ORGUE Fronton a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE