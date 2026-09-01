JOURNÉES DU PATRIMOINE : DÉCOUVERTE DE L’ORGUE EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Fronton
dimanche 20 septembre 2026 · EGLISE NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION · Fronton
Informations pratiques
Fronton
JOURNÉES DU PATRIMOINE : DÉCOUVERTE DE L’ORGUE
EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 4 Rue de l’Église Fronton Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Mini concert et visite de l’orgue
Avec Alain Andorno et Régis Pol (organiste)
Deux créneaux horaire : 15 h et 17 h
Entrée libre .
EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 4 Rue de l’Église Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Mini-concert and organ tour
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE : DÉCOUVERTE DE L’ORGUE Fronton a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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