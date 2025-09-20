Journées du patrimoine Découverte des 3 chapelles des Pénitents d’Aubagne Les Aires Saint Michel Aubagne

Journées du patrimoine Découverte des 3 chapelles des Pénitents d’Aubagne Les Aires Saint Michel Aubagne samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine Découverte des 3 chapelles des Pénitents d’Aubagne

Samedi 20 septembre 2025 de 10h à 11h30. Les Aires Saint Michel Centre d’art Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Sur les hauteurs de la ville se situent trois chapelles de confréries des pénitents Les blancs, les noirs et les gris. Une balade à travers les siècles pour évoquer sur un court parcours l’importance de leurs actions.

Venez découvrir l’histoire des trois chapelles des pénitents d’Aubagne, les pénitents noirs, blancs et gris. Entre culture et patrimoine venez traverser les siècles. .

Les Aires Saint Michel Centre d’art Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr

English :

On the heights of the town are three chapels of penitent brotherhoods: Les blancs, les noirs and les gris. A short stroll through the centuries reveals the importance of their actions.

German :

Auf den Anhöhen der Stadt befinden sich drei Kapellen der Bruderschaften der Büßer: Die weißen, die schwarzen und die grauen. Ein Spaziergang durch die Jahrhunderte, um auf einer kurzen Strecke die Bedeutung ihrer Taten zu erwähnen.

Italiano :

Sulle alture della città si trovano tre cappelle appartenenti alle confraternite dei penitenti: La bianca, la nera e la grigia. Passeggiate attraverso i secoli e scoprite l’importanza del loro lavoro.

Espanol :

En las alturas de la ciudad hay tres capillas pertenecientes a las cofradías de penitentes: La Blanca, la Negra y la Gris. Dé un paseo a través de los siglos y conozca la importancia de su labor.

L’événement Journées du patrimoine Découverte des 3 chapelles des Pénitents d’Aubagne Aubagne a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile