Journées du Patrimoine Découverte des trésors du Conservatoire Conservatoire / Square de la Vieille Ville Sarreguemines

Journées du Patrimoine Découverte des trésors du Conservatoire Conservatoire / Square de la Vieille Ville Sarreguemines samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Découverte des trésors du Conservatoire

Conservatoire / Square de la Vieille Ville 6 rue d’Or Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Venez découvrir les secrets du Conservatoire ainsi que les trésors du bâtiments lors d’une visite commentée.

Inscription auprès du Conservatoire.Tout public

0 .

Conservatoire / Square de la Vieille Ville 6 rue d’Or Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 05 26 secretariat.conservatoire@mairie-sarreguemines.fr

English :

Come and discover the secrets of the Conservatoire and the building’s treasures on a guided tour.

Please register with the Conservatoire.

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse des Konservatoriums sowie die Schätze der Gebäude bei einer kommentierten Führung.

Anmeldung beim Konservatorium.

Italiano :

Venite a scoprire i segreti del Conservatorio e i tesori dell’edificio con una visita guidata.

Si prega di registrarsi presso il Conservatorio.

Espanol :

Venga a descubrir los secretos del Conservatorio y los tesoros del edificio en una visita guiada.

Inscríbase en el Conservatorio.

L’événement Journées du Patrimoine Découverte des trésors du Conservatoire Sarreguemines a été mis à jour le 2025-09-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES