Journées du Patrimoine Découverte des trésors du Conservatoire Conservatoire / Square de la Vieille Ville Sarreguemines

Journées du Patrimoine Découverte des trésors du Conservatoire
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 15:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Venez découvrir les secrets du Conservatoire ainsi que les trésors du bâtiments lors d’une visite commentée.
Inscription auprès du Conservatoire.Tout public
Conservatoire / Square de la Vieille Ville 6 rue d’Or Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 05 26 secretariat.conservatoire@mairie-sarreguemines.fr
English :
Come and discover the secrets of the Conservatoire and the building’s treasures on a guided tour.
Please register with the Conservatoire.
German :
Entdecken Sie die Geheimnisse des Konservatoriums sowie die Schätze der Gebäude bei einer kommentierten Führung.
Anmeldung beim Konservatorium.
Italiano :
Venite a scoprire i segreti del Conservatorio e i tesori dell’edificio con una visita guidata.
Si prega di registrarsi presso il Conservatorio.
Espanol :
Venga a descubrir los secretos del Conservatorio y los tesoros del edificio en una visita guiada.
Inscríbase en el Conservatorio.
