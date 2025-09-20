Journées du Patrimoine Découverte du conservatoire de l’usine de fonderie Dommartin-le-Franc

Usine du bas Fonderie Dommartin-le-Franc Haute-Marne

Entrée libre

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Parcourez les coulisses d’une ancienne usine ayant fonctionné pendant 700 ans, et découvrez des collections rares liées à la fonte d’art, aux arts du feu et aux machines. .

Usine du bas Fonderie Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 15 38 48 90

