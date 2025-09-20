Journées du Patrimoine Découverte du Pavillon De Geiger rue Cazal Sarreguemines

Journées du Patrimoine Découverte du Pavillon De Geiger rue Cazal Sarreguemines samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Découverte du Pavillon De Geiger

rue Cazal Pavillon De Geiger Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Le Pavillon de Paul de Geiger, situé sur la rive droite de la Sarre en contrebas du Casino, est exceptionnellement ouvert.

Une exposition dossier vous fait découvrir ce complexe étonnant construit entre 1878 et 1890.

Saviez-vous par exemple que le Casino fut le premier bâtiment moderne de Sarreguemines équipé du confort électrique ?Tout public

0 .

rue Cazal Pavillon De Geiger Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

English :

The Pavillon de Paul de Geiger, located on the right bank of the Saar below the Casino, is exceptionally open.

A special exhibition will introduce you to this astonishing complex built between 1878 and 1890.

Did you know, for example, that the Casino was the first modern building in Sarreguemines to be equipped with electric comfort?

German :

Der Pavillon von Paul de Geiger, der sich am rechten Ufer der Saar unterhalb des Kasinos befindet, ist ausnahmsweise geöffnet.

Eine Dossierausstellung zeigt Ihnen diesen erstaunlichen Komplex, der zwischen 1878 und 1890 erbaut wurde.

Wussten Sie zum Beispiel, dass das Casino das erste moderne Gebäude in Sarreguemines war, das mit elektrischem Komfort ausgestattet war?

Italiano :

Il Pavillon de Paul de Geiger, situato sulla riva destra della Sarre sotto il Casinò, è eccezionalmente aperto.

Una mostra speciale vi farà conoscere questo sorprendente complesso, costruito tra il 1878 e il 1890.

Sapevate, ad esempio, che il Casinò è stato il primo edificio moderno di Sarreguemines a essere dotato di comfort elettrico?

Espanol :

El Pavillon de Paul de Geiger, situado en la orilla derecha del Sarre, debajo del Casino, está excepcionalmente abierto.

Una exposición especial le presentará este sorprendente complejo, construido entre 1878 y 1890.

¿Sabía, por ejemplo, que el Casino fue el primer edificio moderno de Sarreguemines equipado con confort eléctrico?

L’événement Journées du Patrimoine Découverte du Pavillon De Geiger Sarreguemines a été mis à jour le 2025-09-04 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES