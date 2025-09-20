Journées du Patrimoine Découvrez la Cathédrale, le Baptistère du VI° siècle, la Tour par Regards sur la Cathédrale Cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte Nevers

Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

La Cathédrale a tant de chose à vous faire découvrir.

Les guides bénévoles restent à votre disposition pour vous aider à observer les chefs-d’œuvre qui s’y cachent. N’hésitez pas à vous diriger vers eux, ils ont disponibles pour vous aider à voir l’insoupçonnable :

1052 m² de vitraux contemporains, étonnant, mais également fascinants ;

Le Baptistère du VI° siècle, qui a été redécouvert après le bombardement accidentel de la nuit du 16 juillet 2024, par les alliés. Vous aurez l’occasion de plonger au travers les siècles où vous pourrez vous étonner face au portail de l’an mil, de l’époque de la cathédrale romane ;

Le Christ sur la Croix de 1180, avec ses couleurs originelles, il vous invite à vous venir vers lui ;

Le Chemin de Croix de 1895, après un refus d’exposition, il a été mis en place seulement en décembre 2021 ;

La Tour Bohier érigée de 1509 à 1528, bien après la cathédrale gothique construite au XIII° siècle. Elle vous émerveillera par sa composition, autour de laquelle 42 statues la rend majestueuse, du haut de 52 m. Vous pourrez la découvrir son extérieur comme son intérieur et de bas en haut, avec son panorama extraordinaire.

La légende de Charlemagne, à laquelle est attaché un sanglier, que l’on retrouve en divers endroits de la cathédrale ;

Toutes informations que vous irez chercher auprès des bénévoles de l’Association Regards sur la cathédrale vous seront délivrer gratuitement. Vos dons restent les bienvenus pour faire vivre l’association. .

Cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte 6 Rue Abbé Boutillier

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

