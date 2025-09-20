Journées du Patrimoine, Découvrir Luçon autrement Luçon
Luçon Vendée
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-20 2025-09-21
Découvrir Luçon autrement à travers des thématiques surprises et originales.
Visites gratuites et limitées à 12 personnes
Inscription obligatoire pour recevoir le lieu du RDV .
Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire legrandgalion@orange.fr
English :
Discover Luçon in a different way, through original and surprising themes.
German :
Entdecken Sie Luçon auf andere Weise durch überraschende und originelle Themen.
Italiano :
Scoprite Luçon in modo diverso, con temi sorprendenti e originali.
Espanol :
Descubra Luçon de una forma diferente, con unos temas sorprendentes y originales.
