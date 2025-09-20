Journées du Patrimoine, Découvrir Luçon autrement Luçon

Luçon Vendée

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

Découvrir Luçon autrement à travers des thématiques surprises et originales.

Visites gratuites et limitées à 12 personnes

Inscription obligatoire pour recevoir le lieu du RDV .

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire legrandgalion@orange.fr

English :

Discover Luçon in a different way, through original and surprising themes.

German :

Entdecken Sie Luçon auf andere Weise durch überraschende und originelle Themen.

Italiano :

Scoprite Luçon in modo diverso, con temi sorprendenti e originali.

Espanol :

Descubra Luçon de una forma diferente, con unos temas sorprendentes y originales.

