Journées du Patrimoine Démonstration au Moulin à vent de La Tuque Foulayronnes

Journées du Patrimoine Démonstration au Moulin à vent de La Tuque Foulayronnes samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Démonstration au Moulin à vent de La Tuque

3033 Route des Moulins Foulayronnes Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Au moulin à vent de La Tuque, assistez à une démonstration de mouture réalisée comme au XVIIIᵉ siècle… si Éole le permet !

Une belle occasion de découvrir le fonctionnement traditionnel d’un moulin à vent et le savoir-faire des meuniers d’autrefois.

Au moulin à vent de La Tuque, assistez à une démonstration de mouture réalisée comme au XVIIIᵉ siècle… si Éole le permet !

Une belle occasion de découvrir le fonctionnement traditionnel d’un moulin à vent et le savoir-faire des meuniers d’autrefois. .

3033 Route des Moulins Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 42 91 88

English : Journées du Patrimoine Démonstration au Moulin à vent de La Tuque

At the windmill in La Tuque, watch a demonstration of milling as it was done in the 18th century? wind permitting!

It’s a great opportunity to discover how a windmill traditionally operated, and how millers of yesteryear learned their trade.

German : Journées du Patrimoine Démonstration au Moulin à vent de La Tuque

In der Windmühle von La Tuque können Sie an einer Vorführung teilnehmen, bei der das Mahlen wie im 18. Jahrhundert durchgeführt wird… wenn Éole es zulässt!

Eine gute Gelegenheit, die traditionelle Funktionsweise einer Windmühle und die Fähigkeiten der Müller von damals kennenzulernen.

Italiano :

Al mulino a vento di La Tuque, assistete a una dimostrazione di macinazione come si faceva nel XVIII secolo Eolo permettendo!

È un’ottima occasione per scoprire come funzionava tradizionalmente un mulino a vento e le abilità dei mugnai di un tempo.

Espanol : Journées du Patrimoine Démonstration au Moulin à vent de La Tuque

En el molino de viento de La Tuque, asista a una demostración de molienda tal y como se hacía en el siglo XVIII, ¡si Eolo lo permite!

Es una gran oportunidad para descubrir cómo funcionaba tradicionalmente un molino de viento y las habilidades de los molineros de antaño.

L’événement Journées du Patrimoine Démonstration au Moulin à vent de La Tuque Foulayronnes a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Destination Agen