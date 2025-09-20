Journées du patrimoine démonstrations de restauration de livres anciens et de reliure d’art Atelier et galerie d’art Armoiries des arts Orgelet

Journées du patrimoine démonstrations de restauration de livres anciens et de reliure d’art

Atelier et galerie d'art Armoiries des arts 7 Chemin du Quart Orgelet Jura

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, trois relieurs et restaurateurs de livres anciens seront présents pour effectuer des démonstrations de leur savoir-faire (restauration de livres anciens, de papiers, reliure d’art) dans l’atelier de Michel Ausseresse.

Samedi 20 septembre 2025 de 10h à 18h30 et dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 17h.

Des ouvrages reliés à la main par nos artisans, dans nos ateliers, seront présentés et commentés. Les visiteurs pourront également s’essayer à quelques gestes simples de reliure. .

+33 6 89 57 18 51

