Journées du patrimoine : dessinez la ville ! Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Journées du patrimoine : dessinez la ville ! Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS samedi 20 septembre 2025.

Laissez-vous guider par un artiste intervenant au Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial.

Crayon à la main, à travers le 18e arrondissement, (re)découvrez son architecture par le croquis et le dessin.

Le samedi 20 septembre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit

Réservations au 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l’accueil du centre

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T17:30:00+02:00

fin : 2025-09-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T14:30:00+02:00_2025-09-20T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/