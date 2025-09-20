Journées du patrimoine : dessinez la ville ! Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Laissez-vous guider par un artiste intervenant au Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial.
Crayon à la main, à travers le 18e arrondissement, (re)découvrez son architecture par le croquis et le dessin.
Le samedi 20 septembre 2025
de 14h30 à 17h00
gratuit
Réservations au 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l’accueil du centre
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/