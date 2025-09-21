JOURNÉES DU PATRIMOINE DIMANCHE Collioure

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-21

Durant ces Journées Européennes du Patrimoine, des endroits généralement inaccessibles au public ouvriront exceptionnellement leurs portes. De plus, des balades commentées et des visites guidées gratuites ou à prix réduit seront proposées à Collioure.

Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 05 66

English :

During these European Heritage Days, places that are usually inaccessible to the public will exceptionally open their doors. In addition, free or reduced-price guided tours and guided walks will be offered in Collioure.

German :

Während der Europäischen Tage des Kulturerbes werden Orte, die normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind, ausnahmsweise ihre Türen öffnen. Außerdem werden in Collioure kommentierte Spaziergänge und Führungen angeboten, die kostenlos oder zu ermäßigten Preisen erhältlich sind.

Italiano :

Durante le Giornate Europee del Patrimonio, i luoghi solitamente inaccessibili al pubblico apriranno eccezionalmente le loro porte. Inoltre, a Collioure saranno offerte passeggiate guidate e visite guidate gratuite o a prezzo ridotto.

Espanol :

Durante estas Jornadas Europeas del Patrimonio, lugares habitualmente inaccesibles al público abrirán excepcionalmente sus puertas. Además, en Collioure se ofrecerán paseos guiados y visitas guiadas gratuitas o a precio reducido.

