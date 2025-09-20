Journées du patrimoine Domaine de Boisbuchet: visite guidee du domaine et de l’exposition Lessac
Lessac Charente
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Rdv au moulin, 15€, 8€ étudiants et chômeurs, gratuit de 12 ans, , places limitées, réservation obligatoire
Lessac 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 67 00 info@boisbuchet.org
English :
Meet at the mill, €15, €8 for students and the unemployed, free for children under 12, limited seating, booking essential
German :
Treffpunkt an der Mühle, 15?, 8? Studenten und Arbeitslose, kostenlos unter 12 Jahren, , begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich
Italiano :
Ritrovo al mulino, 15 euro, 8 euro per studenti e disoccupati, gratis per i minori di 12 anni, posti limitati, prenotazione obbligatoria
Espanol :
Encuentro en el molino, 15 €, 8 € para estudiantes y desempleados, gratis para menores de 12 años, plazas limitadas, imprescindible reservar
