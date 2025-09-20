Journées du patrimoine Domaine de Boisbuchet: visite guidee du domaine et de l’exposition Lessac

Journées du patrimoine Domaine de Boisbuchet: visite guidee du domaine et de l’exposition Lessac samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine Domaine de Boisbuchet: visite guidee du domaine et de l’exposition

Lessac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Rdv au moulin, 15€, 8€ étudiants et chômeurs, gratuit de 12 ans, , places limitées, réservation obligatoire

.

Lessac 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 67 00 info@boisbuchet.org

English :

Meet at the mill, €15, €8 for students and the unemployed, free for children under 12, limited seating, booking essential

German :

Treffpunkt an der Mühle, 15?, 8? Studenten und Arbeitslose, kostenlos unter 12 Jahren, , begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich

Italiano :

Ritrovo al mulino, 15 euro, 8 euro per studenti e disoccupati, gratis per i minori di 12 anni, posti limitati, prenotazione obbligatoria

Espanol :

Encuentro en el molino, 15 €, 8 € para estudiantes y desempleados, gratis para menores de 12 años, plazas limitadas, imprescindible reservar

L’événement Journées du patrimoine Domaine de Boisbuchet: visite guidee du domaine et de l’exposition Lessac a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine