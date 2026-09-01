Informations pratiques

Lessac

Journées du patrimoine Domaine de Boisbuchet: visite guidee du domaine et de l’exposition

Lessac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Rdv au moulin, 8€ étudiants et

chômeurs, gratuit – de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 14:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Rdv au moulin, 15€, 8€ étudiants et chômeurs, gratuit – de 12 ans, , places limitées, réservation obligatoire

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Lessac 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 67 00 info@boisbuchet.org

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English :

Meet at the mill, €15, €8 for students and the unemployed, free for children under 12, limited seating, booking essential

L’événement Journées du patrimoine Domaine de Boisbuchet: visite guidee du domaine et de l’exposition Lessac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine