Journées du patrimoine Domaine de Boisbuchet: visite guidee du domaine et de l’exposition Lessac
samedi 19 septembre 2026 · Lessac
Informations pratiques
Lessac
Journées du patrimoine Domaine de Boisbuchet: visite guidee du domaine et de l’exposition
Lessac Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Rdv au moulin, 8€ étudiants et
chômeurs, gratuit – de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 14:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Rdv au moulin, 15€, 8€ étudiants et chômeurs, gratuit – de 12 ans, , places limitées, réservation obligatoire
.
Lessac 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 67 00 info@boisbuchet.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet at the mill, €15, €8 for students and the unemployed, free for children under 12, limited seating, booking essential
L’événement Journées du patrimoine Domaine de Boisbuchet: visite guidee du domaine et de l’exposition Lessac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine