Journées du Patrimoine Domaine de Tournelay Route de Cerizay Nueil-les-Aubiers

Route de Cerizay Château de Tournelay Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Au XIXème siècle, un château rural n’existe jamais seul. Il est entouré de dépendances qui lui permettent de subvenir à ses besoins un potager, un poulailler, un chenil, des écuries, une sellerie, un parc, des bois, des terres agricoles… Faute

d’entretien, beaucoup de grandes propriétés ont perdu ces bâtiments. Le domaine de Tournelay a la chance de les avoir conservés, toujours en activité. Vous y verrez des poules et des paons, des chiens, des tomates qui mûrissent sous les serres, des pommiers en espalier qui produisent pour l’hiver, des roses pour les bouquets, des courges, des herbes aromatiques pour les remèdes et même une éolienne pour pomper l’eau ! Un témoignage unique sur la vie des domaines d’autrefois qui fonctionnaient en parfaite autonomie. Visite en autonomie à l’aide d’un dépliant et d’un parcours fléché. .

Route de Cerizay Château de Tournelay Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 49 84 10 tournelay@orange.fr

