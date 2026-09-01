Journées du Patrimoine – Domaine de Tournelay Domaine de Tournelay Nueil-les-Aubiers

Informations pratiques

Nueil-les-Aubiers

Journées du Patrimoine – Domaine de Tournelay

Domaine de Tournelay 5 Route de Cerizay Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Au XIXe siècle, dans la France rurale, un château n’existe jamais seul. Il est entouré de dépendances qui lui permettent de subvenir à ses besoins : un potager, un poulailler, un chenil, des écuries, une sellerie, un parc, des bois, des terres agricoles… Faute d’entretien, beaucoup de grandes propriétés ont perdu ces bâtiments qui modelaient les paysages de nos campagnes. Le domaine de Tournelay a la chance de les avoir conservés, toujours en activité. .

Domaine de Tournelay 5 Route de Cerizay Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 49 84 10 tournelay@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine – Domaine de Tournelay

L’événement Journées du Patrimoine – Domaine de Tournelay Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Bocage Bressuirais