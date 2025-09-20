Journées du Patrimoine DOMAINE DES ÉTANGS VISITE DU PARC DE SCULPTURES EXTÉRIEURES Massignac

Massignac Charente

Tarif :

Date :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le parc du domaine des étangs abrite une dizaine d’œuvres monumentales d’artistes contemporains prestigieux tels que Lee Ufan, Tomás Saraceno, Jean-Michel Othoniel, Tony Cragg ou encore Elmgreen&Dragset.

Massignac 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 85 00

English :

The domaine des étangs park is home to a dozen monumental works by prestigious contemporary artists such as Lee Ufan, Tomás Saraceno, Jean-Michel Othoniel, Tony Cragg and Elmgreen&Dragset.

German :

Der Park der Domaine des Étangs beherbergt ein Dutzend monumentaler Werke von renommierten zeitgenössischen Künstlern wie Lee Ufan, Tomás Saraceno, Jean-Michel Othoniel, Tony Cragg oder Elmgreen&Dragset.

Italiano :

Il parco del Domaine des Étangs ospita una dozzina di opere monumentali di prestigiosi artisti contemporanei come Lee Ufan, Tomás Saraceno, Jean-Michel Othoniel, Tony Cragg e Elmgreen&Dragset.

Espanol :

Los terrenos del Domaine des Étangs albergan una docena de obras monumentales de prestigiosos artistas contemporáneos como Lee Ufan, Tomás Saraceno, Jean-Michel Othoniel, Tony Cragg y Elmgreen&Dragset.

