Journées du patrimoine: Double exposition (Archives municipales) Brive-la-Gaillarde

Journées du patrimoine: Double exposition (Archives municipales)

15 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Visite des expositions: Cartes et cartographie du Bas-Limousin et de la Corrèze, d’une province méconnue aux contours d’un département . Par les archives départementales.

1900-1950, une ville en couleurs . Cartes postales colorisées. Affichage sur les grilles dujardin.

Collecte de témoignages. Projet Portraits de ville . Association CVE.

De 10h à 12h et de 14h à18h. .

19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 18 56

