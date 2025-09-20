Journées du patrimoine: Double exposition (Archives municipales) Brive-la-Gaillarde
Journées du patrimoine: Double exposition (Archives municipales) Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.
Journées du patrimoine: Double exposition (Archives municipales)
15 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Visite des expositions: Cartes et cartographie du Bas-Limousin et de la Corrèze, d’une province méconnue aux contours d’un département . Par les archives départementales.
1900-1950, une ville en couleurs . Cartes postales colorisées. Affichage sur les grilles dujardin.
Collecte de témoignages. Projet Portraits de ville . Association CVE.
De 10h à 12h et de 14h à18h. .
15 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 18 50
