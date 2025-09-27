Journées du patrimoine économique à la Laiterie de Pamplie Pamplie

51 Route du Chêne Casse-Tête Pamplie Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

La Laiterie Coopérative de Pamplie, fondée en 1905 dans le charmant village de Pamplie, en Gâtine, incarne l’histoire et la tradition laitière de la région. Cette petite coopérative familiale a été créée par un groupe de producteurs passionnés, unis par l’amour de leur métier et la volonté de perpétuer les savoir-faire ancestraux. Ce lait de qualité est ensuite transformé en produits phares tels que le beurre, le fromage blanc, les yaourts et le lait Pamplie, sans oublier le beurre cru Fontaine des Veuves. Visites guidées spéciales gratuites le samedi 27 septembre de 9h à 10h, de 10h à 11h et de 11h à 12h, 12 places disponibles par créneau sur réservation sur www.patrimoineeco.fr .

