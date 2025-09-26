Journées du patrimoine économique à l’entreprise TLD Saint-Lin
Journées du patrimoine économique à l'entreprise TLD Saint-Lin vendredi 26 septembre 2025.
10 Rue des Carrières Moreau Saint-Lin Deux-Sèvres
TLD est une entreprise française (société du groupe Alvest) évoluant dans un environnement international, leader dans la conception, l’assemblage, la distribution et le service après-vente d’équipements d’assistance aéroportuaire (GSE). Nos produits sont utilisés dans les aéroports du monde entier. Nous développons des produits innovants (véhicules autonomes, hybrides, électriques et durables) et contribuons à la réduction de l’empreinte environnementale de l’industrie aéronautique. À l’occasion des Journées du patrimoine économique, visites gratuites exceptionnelles le vendredi 26 septembre de 9h à 10h et de 10h30 à 11h30, 10 places par créneau, sur réservation via www.patrimoineeco.fr .
10 Rue des Carrières Moreau Saint-Lin 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
