Journées du patrimoine économique Bressuire

BOCAGE BRESSUIRAIS Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

Venez découvrir les coulisses de nos entreprises locales lors des Journées du Patrimoine Économique. Pendant 3 jours, les entreprises des Deux-Sèvres de tous secteurs et de toutes tailles ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leurs savoir-faire, leurs métiers et passions.

Un événement ouvert à tous scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, familles, curieux…

Liste des entreprises participantes dans le Bocage Bressuirais

Les Jardins de l’Orbrie, Randstad, Masm Cogny, 50 Factory, SMM Industrie, Papin Industrie, MDA Industrie, Laboratoire Science et Nature, Groupe DPC.

Choisissez vos créneaux de visite librement parmi ceux proposés sur les 3 jours. .

BOCAGE BRESSUIRAIS Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 43 50 68 c.herve@medef79.fr

