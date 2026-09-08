Journées du Patrimoine Économique – Concert de Rock Pavillon 108 Fumel

Informations pratiques

Fumel

Journées du Patrimoine Économique – Concert de Rock

Pavillon 108 108 Rue Léon Jouhaux Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 21:00:00

fin : 2026-10-03 00:00:00

Date(s) :

2026-10-03

ZËRO POSITIF : Ils ont commencé à faire de la musique dans les années 90, motivés par la scène rock française de l’époque et tous les groupes emblématiques qui avaient bercés leur adolescence, des Shériff au Parabellum, en passant par Les Rats et les Portes Mentaux.

ZËRO POSITIF : Ils ont commencé à faire de la musique dans les années 90, motivés par la scène rock française de l’époque et tous les groupes emblématiques qui avaient bercés leur adolescence, des Shériff au Parabellum, en passant par Les Rats et les Portes Mentaux .

30 ans après leur début et un changement de Line up, ils retrouvent la scène et communiquent toujours avec plaisir leur énergie et leur bonne humeur.

Les nouvelles compositions s’alternent avec les plus anciennes dans un set rôdé mêlant revendication, maturité et lâché prise…

PP BRÛLE : Quatre potes ont décidé il y quelques années de ça de faire de la musique pour pallier la morosité ambiante. Très rapidement il leur a semblé nécessaire de partager leurs émotions et leur bonne humeur en se produisant sur scène.

Du garage, du Rock n Roll, du punk Irlandais et autres influences musicales constituent leur répertoire festif. .

Pavillon 108 108 Rue Léon Jouhaux Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 16 88 40 cb65praline@yahoo.fr

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English : Journées du Patrimoine Économique – Concert de Rock

Z%CBRO POSITIF: They started making music in the ’90s, inspiredby the French rock scene of the time and all the iconic bands that had shaped their teenage years, from Shérif to Parabellum, including Les Rats and Les Portes Mentaux.

L’événement Journées du Patrimoine Économique – Concert de Rock Fumel a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée du Lot et Garonne